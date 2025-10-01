UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında perşembe günü Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği Avrupa kupalarına üçüncü kez katılma başarısı gösterdi.Samsun ekibi 2 kez İntertoto Kupası'nda boy gösterirken, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak.Samsun ekibi, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'na katılma başarısı gösterdi.Samsunspor, grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenerken, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti.Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'yi her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.Geçen sezonda ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kırmızı-beyazlı takım, Avrupa Ligi play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos FC ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsun temsilcisi, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.Avrupa kupalarında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, bu müsabakalarda 16 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 14 gol gördü.Alman teknik direktör Thomas Reis önderliğinde 2024-2025'te başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi grup aşamasında 2 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine, Samsunspor'un Konferans Ligi'nde tarihinde ilk defa grup aşamasında mücadele edeceğini söyledi.Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçı Varşova'da oynayacaklarını belirten Bilen,." dedi.Sakatlıkları süren ve statü gereği oynamayan oyuncuları bulunduğuna işaret eden Bilen, "" ifadesini kullandı.