Samsunspor, Tanguy Coulibaly'yi transfer etti

Samsunspor, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'yi transfer ettiğini duyurdu.

calendar 02 Eylül 2025 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor, Tanguy Coulibaly'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'yi renklerine bağladı. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Tanguy Coulibaly ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Öte yandan kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu Landry Dimata yolların ayrıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze geldiğin günden beri enerjin, neşen ve güler yüzünle unutulmaz izler bıraktın. Atatürklü armaya gösterdiğin saygı, sahadaki çaban ve Avrupa Ligi serüvenindeki katkıların bu tarihi sezon için çok kıymetliydi. Her şey gönlünce olsun."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.