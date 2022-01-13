Samsunspor, Macaristan'dan golcü getirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo'yu renklerine bağladı.

Haber; AA
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Samsunspor, Macaristan'dan golcü getirdi
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13 Ocak 2022 15:18
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Macaristan 1. Ligi'nde Ujpest forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Tallo'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, Tallo'nun transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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