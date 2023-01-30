Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Samsunspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Douglas Tanque ve 76. dakikada Osman Çelik attı. Konuk ekip Erzurumspor FK'nın tek golü 28. dakikada Orhan Ovacıklı'dan geldi.
Erzurumspor'da Cengizhan Bayrak uzatma dakikalarınd gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde puanını 41'e yükseltti. Aynı puana sahip Eyüpspor'u geçen Samsunspor, averajla ligin yeni lideri oldu. Erzurumspor FK, 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Douglas Tanque ve 76. dakikada Osman Çelik attı. Konuk ekip Erzurumspor FK'nın tek golü 28. dakikada Orhan Ovacıklı'dan geldi.
Erzurumspor'da Cengizhan Bayrak uzatma dakikalarınd gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde puanını 41'e yükseltti. Aynı puana sahip Eyüpspor'u geçen Samsunspor, averajla ligin yeni lideri oldu. Erzurumspor FK, 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.
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