Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, Altay'ı konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 24'de Alim Öztürk ve 63'te Moryke Fofana kaydetti. Altay'ın tek golü ise 68'de Salih Sarıkaya'dan geldi.



Bu galibiyetle birlikte ligde yenilmezlik serisini 10'a yükselten Samsunspor, bu maçlarda 6 galibiyet, 4 de beraberlik aldı. 35 puana ulaşan Karadeniz ekibi, 2. sıraya yerleşti. Bu maçla birlikte üst üste 3. mağlubiyetini alan Altay ise 21 puanla 12. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Samsunspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Altay ise evinde Pendikspor'uı ağırlayacak.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül



Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 90 Guel), Fofana (Dk. 70 Ahmet Sağat), Cihan Kahraman (Dk. 70 Yusuf Abdioğlu), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Osman Çelik, Tanque (Dk. 78 Tomane)



Altay: Ozan Evrim Özenç, Naderi, Björkander (Dk. 46 Kutay Yokuşlu), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 85 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Paixao, Mehmet Gündüz (Dk. 67 Deniz Kadah), Efe Sarıkaya (Dk. 67 Özgür Özkaya), İbrahim Öztürk



Goller: Dk. 24 Alim Öztürk, Dk. 63 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 68 Salih Sarıkaya (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 26 Celil Yüksel, Dk. 90 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Efe Sarıkaya, Dk. 90+3 Salih Sarıkaya (Altay









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