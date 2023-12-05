Samsunspor evinde kazandı turu kaptı

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Samsunspor evinde ağırladığı Tokat Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor evinde kazandı turu kaptı
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05 Aralık 2023 20:51
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Tokat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ercan Kara, 61. dakikada Moryke Fofana ve 85. dakikada Berhan Deniz kaydetti.

Samsunspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.

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