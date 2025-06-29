Samsunspor'dan İtalya çıkartması: Antoine Makoumbou

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Samsunspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
HEM OYUNCUYLA HEM DE KULÜBÜYLE ANLAŞMA TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Samsunspor, Cagliari forması giyen Antonie Makoumbu ile sözlü anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı ekip, hem oyuncu tarafıyla hem de oyuncunun kulubüyle anlaşma sağlandı.
RESMİ İMZALAR HAFTAYA
Samsunspor'un, Makoumbu transferini gelecek hafta resmiyete dökmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 33 maçta ter döken Kongo asıllı Fransız oyuncu, 3 asistlik katkı sağladı.
HEM OYUNCUYLA HEM DE KULÜBÜYLE ANLAŞMA TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Samsunspor, Cagliari forması giyen Antonie Makoumbu ile sözlü anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı ekip, hem oyuncu tarafıyla hem de oyuncunun kulubüyle anlaşma sağlandı.
RESMİ İMZALAR HAFTAYA
Samsunspor'un, Makoumbu transferini gelecek hafta resmiyete dökmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 33 maçta ter döken Kongo asıllı Fransız oyuncu, 3 asistlik katkı sağladı.
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