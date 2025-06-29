29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
19:00
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-140'
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Bryne-Hamarkameratene
0-140'
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-140'
29 Haziran
Molde-KFUM
0-140'
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
20:15
29 Haziran
Lyn-Aasane
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29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
20:00
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
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Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
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JIPPO-KaePa
3-1
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Albirex Niigata-Machida Zelvia
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Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
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29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
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3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
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Haecken-GAIS
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29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-050'
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Samsunspor'dan İtalya çıkartması: Antoine Makoumbou

Samsunspor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen Antoine Makoumbu ile sözlü anlaşmaya vardı.

calendar 29 Haziran 2025 18:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Samsunspor'dan İtalya çıkartması: Antoine Makoumbou
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Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Samsunspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

HEM OYUNCUYLA HEM DE KULÜBÜYLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Samsunspor, Cagliari forması giyen Antonie Makoumbu ile sözlü anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı ekip, hem oyuncu tarafıyla hem de oyuncunun kulubüyle anlaşma sağlandı.

RESMİ İMZALAR HAFTAYA

Samsunspor'un, Makoumbu transferini gelecek hafta resmiyete dökmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 33 maçta ter döken Kongo asıllı Fransız oyuncu, 3 asistlik katkı sağladı.


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