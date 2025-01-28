Samsunspor'da Kingsley Schindler parlıyor

Kırmızı - Beyazlıların başarılı oyuncularından Kingsley Schindler , dikkatleri üzerine çekiyor.



Son dönemde özellikle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında kritik pozisyonlarda takımına önemli katkılarda bulunan Kingsley, Gaziantep FK maçında takımının ilk golünün asistini yaparak bir kez daha öne çıktı.



Galibiyetin ardından sosyal medya hesabından, "Zorlu oyun, iyi takım ruhu, birlikte devam ediyoruz" mesajını paylaşan futbolcu, bu sezon 20 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Kingsley, Samsunspor'un önemli isimlerinden biri haline geldi.



(Kaynak: Samsun gazetesi)