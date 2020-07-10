Avrupa futbolunun en büyük kulüpler organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Son 16 turunda henüz tamamlanmamış maçlar Portekiz'de oynanacak ve ardından tüm takımlar yine Portekiz'de 8'li final formatı şeklinde tek maçlı eleminasyon usulü ile kupaya uzanmaya çalışacak.



UEFA tarafından yapılan açıklamada kura çekimi 10 Temmuz 2020 Cuma günü TSİ 13:00'de yapılacak. Kura çekimi beINSports'tan canlı yayınlanacak.



Çeyrek finale daha önce kalmayı garantileyen takımlar;



Valencia'yı eleyen Atalanta

Liverpool'u eleyen Atletico Madrid

Dortmund'u eleyen PSG

Tottenham'ı eleyen Red Bull Leipzig



Çeyrek finale kalmaya çalışacak diğer eşleşmeler;



Chelsea - Bayern Münih

Napoli - Barcelona

Real Madrid - Manchester City

Lyon - Juventus



Yapılacak kura çekimi, çeyrek final ve yarı final maçları ile için olacak. Hem son 16 turu için yapılacak maçlar, hem çeyrek final, hem de yarı final tek maç üzerinden oynanacak ve tüm maçlar Portekiz'de oynanacak.



Maçlar Portekiz'in Lizbon kentinde Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.



MAÇLARIN TARİHLERİ



7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar

12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)

18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)

23 Ağustos: Final (Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon)



