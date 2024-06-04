Erden Timur'dan transfer mesajı

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Timur, basın toplantısında transfer için mesaj verdi.
Erden Timur, "Son ana kadar, 2-3 gün önceye kadar transfer çalışmaları için her şeyi yaptık. Listeler hazır, sunuldu, verildi, hiçbir kopukluk yok. Merak etmeyin." sözlerini sarf etti.
Timur, basın toplantısında transfer için mesaj verdi.
Erden Timur, "Son ana kadar, 2-3 gün önceye kadar transfer çalışmaları için her şeyi yaptık. Listeler hazır, sunuldu, verildi, hiçbir kopukluk yok. Merak etmeyin." sözlerini sarf etti.
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