Erden Timur'dan transfer mesajı

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, transfer konusunda açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Erden Timur'dan transfer mesajı
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04 Haziran 2024 12:45
Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Timur, basın toplantısında transfer için mesaj verdi.

Erden Timur, "Son ana kadar, 2-3 gün önceye kadar transfer çalışmaları için her şeyi yaptık. Listeler hazır, sunuldu, verildi, hiçbir kopukluk yok. Merak etmeyin." sözlerini sarf etti.

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