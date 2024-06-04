Altekma, Hüseyin Şahin'le tekrar anlaştı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, libero Hüseyin Şahin ile sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Altekma, Hüseyin Şahin'le tekrar anlaştı
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04 Haziran 2024 13:16
Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma, takım kaptanı libero Hüseyin Şahin'in sözleşmesini uzattı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı açıklamada, geçen sezon takımın yeniden Efeler Ligi'ne dönmesinde önemli katkı sağlayan Hüseyin'in çok çalışkan ve mücadeleci bir oyuncu olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda kendisiyle tekrar anlaştıklarını kaydeden Tendik, "Kaptanımızla yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Hüseyin'in liderlik özelliği ve takıma örnek davranışları, başarılı sporculuk kariyeriyle güzel bir bütünlük oluşturuyor. Yeni sezonda kaptanımızdan yine beklentimiz büyük olacak. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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