Denver Nuggets'ın, bu sezon Oklahoma City Thunder forması giymiş olan Gordon Hayward'la ilgilendiği iddia edildi.



DNVR Sports'tan Harrison Wind, Hayward'ın bu yaz Nuggets'ın radarında olması gereken biri olduğunu söyledi:



"Nuggets'ta Hayward'ı çok seven kişiler olduğunu biliyorum."



Thunder, Hayward'ı Davis Bertans, Tre Mann, Vasilije Micic, 2024 ikinci tur draft hakkı, 2025 ikinci tur draft hakkı ve nakit para karşılığında Charlotte Hornets'tan almıştı. Genç bir takımda tecrübeli bir oyuncu olarak benchten gelip skor ve oyun kuruculuk katkısı vermesi beklenen Hayward, bu rolde beklenen katkıyı verememişti.



Hayward normal sezonda Thunder formasıyla maç başına sadece 5,3 sayı, 2,5 ribaund, 1,6 asist ve 0,5 top çalma ortalamaları yakalamış, genel menajer Sam Presti tarafından "hatalı bir hamle" olarak nitelendirilmişti.





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