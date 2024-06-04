663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru

Edirne'de 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Vali Yunus Sezer'in başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru
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04 Haziran 2024 13:10
Edirne'de 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda komisyonların kendi alanlarıyla ilgili aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirildi, faaliyet planlamaları gerçekleştirildi.

Toplantıya; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Sezer ve beraberindekiler güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda da incelemede bulundu.

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