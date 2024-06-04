Semih Kılıçsoy'un gözü Vincenzo Montella'da

Altyapıdan yetiştirdiği gençlerle her dönemde gurur duyan Beşiktaş, geçen sezonun yıldızı Semih Kılıçsoy'u uluslararası arenada vitrinde görebilmek için sabırsızlanıyor.
GÖZLER MONTELLA'DA
Siyah-beyazlı takımda yaşına göre büyük işler başaran genç futbolcu, bugün A Milli Takımı ile birlikte yer alırken, dört gözle Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tercihini bekliyor.
EURO 2024'te yer alabilmek için çaba harcayan Semih, olmazsa da yeni hedeflere koşacak. Bertuğ Yıldırım'ın Ümit Milli Takımı'na gitmesi, Enes Ünal'ın sakatlığı ile kalma şansı biraz daha artan genç futbolcu, 7 Haziran'daki seçimde 26 futbolcu arasında yer alırsa, Almanya'da forma kovalayacak.
İKİNCİ SEÇENEK U-19
Ancak burada olmaması durumunda da önünde U19 Avrupa Şampiyonası bulunuyor. Kuzey İrlanda'da, 15 Temmuz'da başlayacak organizasyon, birçok Avrupa kulübü açısından da büyük bir piyasa olacak. 19 yaş altındaki yetenekler, burada daha fazla göz önünde bulunacak.
Türkiye burada B Grubu'nda Danimarka, Fransa ve İspanya ile karşılaşacak.
GÖZLER MONTELLA'DA
Siyah-beyazlı takımda yaşına göre büyük işler başaran genç futbolcu, bugün A Milli Takımı ile birlikte yer alırken, dört gözle Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tercihini bekliyor.
EURO 2024'te yer alabilmek için çaba harcayan Semih, olmazsa da yeni hedeflere koşacak. Bertuğ Yıldırım'ın Ümit Milli Takımı'na gitmesi, Enes Ünal'ın sakatlığı ile kalma şansı biraz daha artan genç futbolcu, 7 Haziran'daki seçimde 26 futbolcu arasında yer alırsa, Almanya'da forma kovalayacak.
İKİNCİ SEÇENEK U-19
Ancak burada olmaması durumunda da önünde U19 Avrupa Şampiyonası bulunuyor. Kuzey İrlanda'da, 15 Temmuz'da başlayacak organizasyon, birçok Avrupa kulübü açısından da büyük bir piyasa olacak. 19 yaş altındaki yetenekler, burada daha fazla göz önünde bulunacak.
Türkiye burada B Grubu'nda Danimarka, Fransa ve İspanya ile karşılaşacak.
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