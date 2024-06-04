Abdullah Avcı'dan 3 isim için karar

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Trezeguet ve Batista Mendy'nin takımda kalmasını istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan 3 isim için karar
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04 Haziran 2024 10:47
Trabzonspor'da bu yaz kadroda ciddi bir değişim yaşanacak. Transferde hızlı ilerleyen Bordo-Mavililer'de, ayrılacak oyuncu sayısı da hayli fazla.

AYRILACAK ÇOK İSİM VAR

Ayrıca bonservis getirisi sağlayabilecek pek çok isim var. Bunların başında Uğurcan Çakır, Trezeguet ve Batista Mendy geliyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise özellikle 3 oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istediği öğrenildi.

Tecrübeli hoca, Meunier, Mendy ve Visca dışında tüm isimlerin tekliflere göre ayrılabileceğini yönetime iletti. Uğurcan Çakır'ın artık kariyerini başka bir takımda sürdürmeyi planladığı bilinirken, burada gelecek rakam önemli. Trezeguet konusunda da beklenti en az 8 milyon Euro.

Avcı, Mendy'nin ise çok yüksek bir teklif gelmediği takdirde takımda tutulmasını istiyor.

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