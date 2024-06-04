Altınordu'da imzalar sürüyor

TFF 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceği yeni sezon öncesi takımı eski milli gurbetçi futbolcu olan Olcay Şahan'a emanet edip, transferde de gurbetçilere yönelen Altınordu, dış transferde Avrupa'da yetişen üçüncü oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İzmir temsilcisi Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan'ın ardından Almanya 4'üncü Lig ekibi SC Wiedenbrück'ten 24 yaşındaki santrfor Emre Aydınel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Borussia Dortmund altyapısında yetişip, U19 Milli Takımı'mızda 5 kez şans bulan Emre, geçen sezon Wiedenbrück formasıyla 20 maçta 785 dakika süre alıp 2 gol attı.



Altınordu'nun kendisi için çok iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Emre Aydınel, "Tesislerimizi gezdim. Muhteşem bir yer. Avrupa'nın bir çok kulübünde böyle tesisler ve imkanlar görmedim. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve yöneticilerimize bana böyle bir fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Altınordu'nun bir üst lige çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeni sezon hepimize hayır olsun" dedi.



MURAT KORKMAZ: "AYNI TAKIMDA OYNADILAR"



Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Emre'nin 6 sezon Borussia Dortmund altyapısında oynadığını belirterek, "O dönemde oldukça başarılı bir grafik çizip 97 gol atmıştı. Daha önce açıklamış olduğumuz Hüseyin Bulut ile Borussia Dortmund takımında 4 yıl beraber oynadılar. Yine bir başka transferimiz Bahattin Karahan ile SC Wiedenbrück'de 2 sezon beraber oynadılar. Transfer ettiğimiz oyuncuların birbirlerini tanıması tabii ki önemli. Onların uyum sürecini azaltmış oluyoruz. Altınordu Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızla da uyum sürecini kısa sürede atlatıp iyi bir takım olacağız" diye konuştu.





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