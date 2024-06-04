Erden Timur'dan başkanlık açıklaması!

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, başkanlık için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan başkanlık açıklaması!
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04 Haziran 2024 12:13
Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Timur, başkanlık için gelen soruya da cevap verdi.

Erden Timur, "Dursun Başkan bana hep "2024'te aday olmayacağım, başkan sen olacaksın" dedi!" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamasının ardından, basın mensuplarından gelen, "Gelecekteki başkan olarak sizi görecek miyiz?" sorusunu yanıtlayan Timur, "Bilemem. İster misiniz sorusuna şöyle diyorum... Her Galatasaray taraftarı bunu ister. Gün oraya getirecekse yaparız. Reddettiğim bir şey değil." cevabını verdi.

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