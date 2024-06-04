Berat Özdemir haber bekliyor

Kiralık sözleşmesi sona eren Berat Özdemir'in takımdaki geleceği belirsiz.
TRABZON SICAK BAKIYOR
Yerli kontenjanını rahatlatmak adına teknik ekibin devam etmesine sıcak baktığı Berat konusunda Al İttifak Kulübü'nün tutumu önemli.
1 yıl daha başarılı orta saha oyuncusuyla kontratı bulunan Arap ekibinin, bonservis talep etmesi halinde Berat defteri kapanacak. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'da mutlu olduğu ancak kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği öğrenildi.
39 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 39 resmi maça çıkan Berat Özdemir bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
TRABZON SICAK BAKIYOR
Yerli kontenjanını rahatlatmak adına teknik ekibin devam etmesine sıcak baktığı Berat konusunda Al İttifak Kulübü'nün tutumu önemli.
1 yıl daha başarılı orta saha oyuncusuyla kontratı bulunan Arap ekibinin, bonservis talep etmesi halinde Berat defteri kapanacak. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'da mutlu olduğu ancak kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği öğrenildi.
39 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 39 resmi maça çıkan Berat Özdemir bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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