Berat Özdemir haber bekliyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Berat Özdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir haber bekliyor
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04 Haziran 2024 11:10
Kiralık sözleşmesi sona eren Berat Özdemir'in takımdaki geleceği belirsiz.

TRABZON SICAK BAKIYOR

Yerli kontenjanını rahatlatmak adına teknik ekibin devam etmesine sıcak baktığı Berat konusunda Al İttifak Kulübü'nün tutumu önemli.

1 yıl daha başarılı orta saha oyuncusuyla kontratı bulunan Arap ekibinin, bonservis talep etmesi halinde Berat defteri kapanacak. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'da mutlu olduğu ancak kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği öğrenildi.

39 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 39 resmi maça çıkan Berat Özdemir bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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