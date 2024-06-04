Trabzonspor John Lundstram'da geri sayımda

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, John Lundstram transferinde sona geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor John Lundstram'da geri sayımda
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04 Haziran 2024 11:57
Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor dev bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Alan Nixon, İngiliz orta sahanın yeni adresinin Türkiye olduğunu duyurdu.

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, 49 resmi maçta forma giyerek istikrarlı bir performans sergiledi. Lundstram, bu süreçte 2 gol atarken, 7 asist yapmayı başardı.

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