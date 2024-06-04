Trabzonspor'da dev harekat: Weghorst

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a, Wout Weghorst önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da dev harekat: Weghorst
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04 Haziran 2024 12:23
Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da forvet listesinde yer alan yıldız oyuncu ile ilgili gelişme yaşandı.

Hollandalı forvetin menajeri Simon Cziommer'in Trabzonsporlu yetkili isimlerle bir araya geldiği ve Weghorst'u getirebileceğini söylediği ifade edildi.

31 yaşında 1.97 boyunda olan Wout Weghorst, geride kalan sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdi.

30 MAÇA ÇIKTI

Hoffenheim ile 30 resmi maça çıkan Wout Weghorst bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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