Trabzonspor'da dev harekat: Weghorst

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da forvet listesinde yer alan yıldız oyuncu ile ilgili gelişme yaşandı.
Hollandalı forvetin menajeri Simon Cziommer'in Trabzonsporlu yetkili isimlerle bir araya geldiği ve Weghorst'u getirebileceğini söylediği ifade edildi.
31 yaşında 1.97 boyunda olan Wout Weghorst, geride kalan sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdi.
30 MAÇA ÇIKTI
Hoffenheim ile 30 resmi maça çıkan Wout Weghorst bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Hollandalı forvetin menajeri Simon Cziommer'in Trabzonsporlu yetkili isimlerle bir araya geldiği ve Weghorst'u getirebileceğini söylediği ifade edildi.
31 yaşında 1.97 boyunda olan Wout Weghorst, geride kalan sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdi.
30 MAÇA ÇIKTI
Hoffenheim ile 30 resmi maça çıkan Wout Weghorst bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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