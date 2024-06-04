Fenerbahçe'de Fred'den mutlusu yok

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesine en çok Brezilyalı yıldız Fred sevindi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred'den mutlusu yok
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04 Haziran 2024 11:43
Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de bu habere en çok sevinenlerden biri de takımın Brezilyalı yıldızı Fred oldu. 

Manchester United'da birlikte çalıştığı Portekizli teknik adamı bir baba figürü olarak gören sambacı Fred, Mourinho'nun gelmesine çok sevindi.

Fred'in Pazar günü Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı da belirtildi.

Jose Mourinho, Fred'i Manchester United'a 59 milyon euro karşılığında transfer ettirmişti. 

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