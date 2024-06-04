Fenerbahçe'de Fred'den mutlusu yok

Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de bu habere en çok sevinenlerden biri de takımın Brezilyalı yıldızı Fred oldu.
Manchester United'da birlikte çalıştığı Portekizli teknik adamı bir baba figürü olarak gören sambacı Fred, Mourinho'nun gelmesine çok sevindi.
Fred'in Pazar günü Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı da belirtildi.
Jose Mourinho, Fred'i Manchester United'a 59 milyon euro karşılığında transfer ettirmişti.
Manchester United'da birlikte çalıştığı Portekizli teknik adamı bir baba figürü olarak gören sambacı Fred, Mourinho'nun gelmesine çok sevindi.
Fred'in Pazar günü Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı da belirtildi.
Jose Mourinho, Fred'i Manchester United'a 59 milyon euro karşılığında transfer ettirmişti.