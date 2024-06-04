Dursun Özbek'ten transfer sözü!

Galatasaray'da şampiyonluğun coşkusu sürerken gündemde Okan Buruk'la yenilenecek sözleşme ve Erden Timur sonrasında transferde çizilecek yol haritası var.
Başkan Dursun Özbek, Florya'da bir araya geldiği Buruk'a güvence verdi. İstediği tüm transferlerin gerçekleşeceğini söyleyen Özbek, "Hocam gidecek çok yolumuz var. İstemediğin hiçbir transfer olmayacak. Kimi istersen getireceğiz" dedi.
Okan Buruk da kendi sözleşmesinin sorun olmayacağını söyleyip, istediği oyuncuların en kısa sürede takıma katılmasını istedi.
Başkan Dursun Özbek, Florya'da bir araya geldiği Buruk'a güvence verdi. İstediği tüm transferlerin gerçekleşeceğini söyleyen Özbek, "Hocam gidecek çok yolumuz var. İstemediğin hiçbir transfer olmayacak. Kimi istersen getireceğiz" dedi.
Okan Buruk da kendi sözleşmesinin sorun olmayacağını söyleyip, istediği oyuncuların en kısa sürede takıma katılmasını istedi.
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