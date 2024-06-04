Muğlaspor'dan teknik direktör açıklaması

3. Lig'e yükselen Muğlaspor, teknik direktör Veyis Kanber'le anlaşıldığı iddialarını yalanladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Muğlaspor'dan teknik direktör açıklaması
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04 Haziran 2024 13:58
TFF 3'üncü Lig'e çıktıktan sonra takımı Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Hakan Şapçı'yla yollarını ayıran Muğlaspor, tecrübeli teknik adamın yerine Veyis Kanber'le anlaşıldığı iddialarını yalanladı.

Aydın temsilcisi Efeler 09 SKF'yı amatörden çıkarıp 3'üncü Lig'de üst üste iki kez Play-Off oynatan Kanber'in adı yeni sezon öncesi Muğlaspor'la anılırken, yeşil-beyazlı yönetim, "Kulübümüzün 6 Haziran'da gerçekleştireceği olağan genel kurulu öncesinde yapmış olduğu futbol A takımı teknik direktörlüğü göreviyle ilgili gerçekleşen görüşmeler neticesinde herhangi bir isimle anlaşmaya varılmamıştır. Etik olması açısından olağan genel kurul sonrasında oluşacak yönetim kurulunun alacağı karar neticesinde teknik direktör görüşmeleri devam edecektir" açıklamasını yaptı.

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