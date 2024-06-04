Para halterciler, Paris 2024 kotası arayacak

Para halterciler, Gürcistan'daki Dünya Kupası'nda Paris 2024 kotası almak için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para halterciler, Paris 2024 kotası arayacak
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04 Haziran 2024 13:42
Para halterciler, Gürcistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda paralimpik oyunları kotası için mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için son kota müsabakası olan organizasyon, 16-27 Haziran tarihlerinde başkent Tiflis'te gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye adına kadınlarda Nazmiye Muratlı, Besra Duman ve Sibel Çam, erkeklerde ise Abdullah Kayapınar, Uğur Yumuk, Faruk Öztürk ve Muhammed Kaan Aktürk yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım antrenörü Ergün Batmaz, Dünya Kupası hazırlıklarında sona yaklaştıklarını belirterek, "Tüm sporcularımız Paris 2024 kotasının içerisinde. 4 sporcumuzun kotası garanti. Burada puanlarımızı korumak, kota sayımızı artırmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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