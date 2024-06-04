Erden Timur'un vedası sonrası flaş açıklama!

Galatasaray'ın eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Erden Timur'un görevinden ayrılmasının ardından bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'un vedası sonrası flaş açıklama!
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04 Haziran 2024 13:55
Galatasaray'ın eski Divan Kurulu Başkanı ve eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpte Erden Timur'un görevinden ayrılmasına değinen Hamamcıoğlu, "2022'deki iptal edilen seçim sürecinde "çıkacak 3. adayı Galatasaray tarihi içinde yok eder. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasına oturur?" diyerek "3. adayın" listesine koltuk hırsıyla katılanlar kim ise, bugün yine aynı koltuk hırsıyla Erden Timur'u küstüren kişiler aynıdır." ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK MÜ?

Öte yandan Eşref Hamamcıoğlu'nun paylaşımında bahsettiği kişinin Metin Öztürk olduğu öne sürüldü. Öztürk, 2022 yılındaki seçim sürecinde, "İki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki aday dışında çıkacak aday; Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Üçüncü bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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