Trabzonspor'da hedef Mustafa Eskihellaç

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı raporu doğrultusunda Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Trabzonspor'da hedef Mustafa Eskihellaç
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04 Haziran 2024 11:01
Yerli listesinde adı bulunan Mustafa Eskihellaç için Trabzonspor nabız yokluyor.

GELMEYE HAZIR DURUMDA

Gaziantep FK ile 1 yıl sözleşmesi olan 27 yaşındaki Trabzonlu oyuncunun, Bordo-Mavili formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.

Bordo-Mavililer, bonservis konusunda yüksek bir taleple karşılaşmazsa, bu transferi bitirebilir. Abdullah Avcı, hem kanatlarda hem de bek pozisyonunda oynayan Mustafa'yı, joker oyuncu olarak düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Eskihellaç geride bıraktığımız sezon ligde 35 maça çıktı, 2 gol atıp, 4 asist yaptı.

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