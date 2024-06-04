Trabzonspor'da hedef Mustafa Eskihellaç

Yerli listesinde adı bulunan Mustafa Eskihellaç için Trabzonspor nabız yokluyor.
GELMEYE HAZIR DURUMDA
Gaziantep FK ile 1 yıl sözleşmesi olan 27 yaşındaki Trabzonlu oyuncunun, Bordo-Mavili formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.
Bordo-Mavililer, bonservis konusunda yüksek bir taleple karşılaşmazsa, bu transferi bitirebilir. Abdullah Avcı, hem kanatlarda hem de bek pozisyonunda oynayan Mustafa'yı, joker oyuncu olarak düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Eskihellaç geride bıraktığımız sezon ligde 35 maça çıktı, 2 gol atıp, 4 asist yaptı.
GELMEYE HAZIR DURUMDA
Gaziantep FK ile 1 yıl sözleşmesi olan 27 yaşındaki Trabzonlu oyuncunun, Bordo-Mavili formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.
Bordo-Mavililer, bonservis konusunda yüksek bir taleple karşılaşmazsa, bu transferi bitirebilir. Abdullah Avcı, hem kanatlarda hem de bek pozisyonunda oynayan Mustafa'yı, joker oyuncu olarak düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Eskihellaç geride bıraktığımız sezon ligde 35 maça çıktı, 2 gol atıp, 4 asist yaptı.
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