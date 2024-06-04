Bodrum FK, stat için çözüm arıyor

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon planlamalarına başladı. Geçen hafta Sakaryaspor'u Play-Off finalinde 3-1 yenerek tarihi bir zafer elde eden ve günler boyunca Süper Lig'i kutlayan yeşil-beyazlıların ilk etapta iç transferde hamleler yapacağı kaydedildi. 3 sezon önce 2'nci Lig'de Bodrum FK'yı devralıp Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le yola devam etmeyi düşünen yönetimin, tecrübeli teknik adamdan geniş çapta rapor alacağı vurgulandı.



Taşdemir'in ise takımın dağılmasına müsade etmeyeceği ve iskelet kadronun korunup Süper Lig'e uygun takviyeler isteyeceği öğrenildi. "Biz bir aileyiz" açıklamalarında bulunan İsmet Taşdemir'in genç futbolcuları da Süper Lig'de vitrine çıkaracağı dile getirildi. Öncelikli olarak Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Ege temsilcisinin kadroyu koruduktan sonra dış transfere yöneleceği vurgulandı. Bodrum FK, 2'nci Lig'den beri kadrosunun iskeletini korumuştu.



STAT SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞACAKLAR



Süper Lig'de maçlarını evinde oynayabilmek için İlçe Stadı'nı revizyona sokacak yeşil-beyazlı yönetim ilk olarak ışıklandırma sorununu ortadan kaldırmaya çalışacak. Tribün düzenini de sağlamayı planlayan yönetim, maçları mutlaka Bodrum'da oynamak istiyor. Sakaryaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Öztürk, "Maçlarımızı evimizde oynamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da yardımlarıyla bunu mümkün kılarız" demişti. Bodrum FK stadını yetiştiremediği takdirde İzmir, Akhisar, Denizli ya da Antalya'da rakiplerini ağırlayabilir. Stattaki değişiklikler yetişmezse ligin ilk haftalarında maçların farklı statta oynanabileceği öğrenildi.





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