Trabzonspor'da Fortounis'le sıcak temas

Olympiakos ile kontratı biten Yunan yıldız Konstantinos Fortounis, için Trabzonspor'da sıcak gelişme yaşandı.
Fortounis'in menajerinin Trabzonspor'la temasa geçtiği öğrenildi. Oyuncu, kendisine gelen tekliflere göre geleceğiyle ilgili karar verecek.
Abdullah Avcı'nın Fortounis konusunda kararının netleşmesine göre bordo-mavili kulüp resmi teklifte bulunacak.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki 10 numara, bu sezon Konferans Ligi şampiyonluğu yaşarken, tüm kulvarlarda çıktığı 49 resmi maçta 11 gol, 19 asistlik skor katkısı göstermişti.
Fortounis'in menajerinin Trabzonspor'la temasa geçtiği öğrenildi. Oyuncu, kendisine gelen tekliflere göre geleceğiyle ilgili karar verecek.
Abdullah Avcı'nın Fortounis konusunda kararının netleşmesine göre bordo-mavili kulüp resmi teklifte bulunacak.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki 10 numara, bu sezon Konferans Ligi şampiyonluğu yaşarken, tüm kulvarlarda çıktığı 49 resmi maçta 11 gol, 19 asistlik skor katkısı göstermişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU