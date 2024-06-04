Trabzonspor'da Fortounis'le sıcak temas

Sezon bitmeden ismi gündeme giren Konstantinos Fortounis'in menajerinin Trabzonspor'la temasa geçtiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Fortounis'le sıcak temas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2024 12:08
Son güncelleme 04 Haziran 2024 12:19
Olympiakos ile kontratı biten Yunan yıldız Konstantinos Fortounis, için Trabzonspor'da sıcak gelişme yaşandı.

Fortounis'in menajerinin Trabzonspor'la temasa geçtiği öğrenildi. Oyuncu, kendisine gelen tekliflere göre geleceğiyle ilgili karar verecek.

Abdullah Avcı'nın Fortounis konusunda kararının netleşmesine göre bordo-mavili kulüp resmi teklifte bulunacak.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki 10 numara, bu sezon Konferans Ligi şampiyonluğu yaşarken, tüm kulvarlarda çıktığı 49 resmi maçta 11 gol, 19 asistlik skor katkısı göstermişti. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery