Memphis Depay'a İtalyan devi talip oldu

Atletico Madrid ile biten sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Memphis Depay'a dev talip çıktı.



INTER İSTİYOR



İtalyan basınında çıkan haberlere göre Inter, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Memphis Depay için harekete geçti.



Haberin detaylarında FFP sıkıntısından dolayı bonservis harcamakta zorlanan Inter yönetimi, hem oyuncunun düşük maliyete gelmeye sıcak bakmasına hem de Alexis Sanchez ve Marko Arnautovic ile yollarını ayırma isteğinden dolay güzel bir rotasyon eklemesi olacağını düşündüğü söylendi.



30 yaşındaki Hollandalı yıldızın ise bu teklife ne cevap vereceğinin bilinmediği de iddia edildi.



31 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU