Mert Hakan Yandaş, Mourinho'yu bekliyor

Sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği merak konusu. Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun kendisi ile ilgili kararını bekliyor.
Başkan Ali Koç'un da tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve "son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi.
Mert Hakan da Jose ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Başkan Ali Koç'un da tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve "son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi.
Mert Hakan da Jose ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.