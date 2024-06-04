Mert Hakan Yandaş, Mourinho'yu bekliyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sözleşme için Jose Mourinho'nun kendisi için vereceği kararı bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, Mourinho'yu bekliyor
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04 Haziran 2024 09:43
Sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği merak konusu. Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun kendisi ile ilgili kararını bekliyor.

Başkan Ali Koç'un da tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve "son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi.

Mert Hakan da Jose ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

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