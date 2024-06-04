Galatasaray'da öncelik sağ bek ve 8 numara

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transfer döneminde önceliği sağ bek ve 8 numara transferlerine verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da öncelik sağ bek ve 8 numara
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04 Haziran 2024 08:29
Galatasaray, şampiyonluk sonrası transfer ve gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. Okan Buruk'un yeni sözleşmesi kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. Sözleşmesi biten Dries Mertens ile de 1 yıllık yeni anlaşma sağlandı.

ÖNCELİK SAĞ BEK VE 8 NUMARA

Okan Buruk ve Dries Mertens için resmi açıklamaları kısa süre içinde yapacak Galatasaray'da transferde öncelik ise sağ bek ve 8 numara takviyeleri.

Galatasaray, transferleri 9 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmek istiyor.

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