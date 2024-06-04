Rade Krunic'e Suudi Arabistan ilgisi

Fenerbahçe'nin orta sahası Rade Krunic'e Suudi Arabistan'dan talipler çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rade Krunic'e Suudi Arabistan ilgisi
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04 Haziran 2024 09:15
Milan'dan 3.5 milyon euroya bonservisi alınan Rade Krunic'in Fenerbahçe macerası sadece yarım sezon sürecek.

Boşnak yıldızın menajeriyle görüşen Sarı-lacivertli yönetim, kulüp bulması yönünde talimat verdi.

ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Son sezonlara Milan ile damga vuran Rade Krunic'e Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Krunic, bu teklifleri değerlendirip kısa süre içinde takımdan ayrılabilir.

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe ile yarım sezonda 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı. 

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