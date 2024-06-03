Acun Ilıcalı: 'Cumhurbaşkanı'nın Fenerbahçe ile derdi yok'

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetimine giren Acun Ilıcalı, kulüp gündemine dair çarpıcı sözler sarf etti.
"FENERBAHÇE İLE HİÇBİR DERDİ YOK"
TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe'nin ilişkisi hakkında konuşan Ilıcalı, "Önümüzdeki sezon adil bir lig olacak. Suni bir ortam yaratıldı. Bu suni ortamın üzerinden gelecek bir takım kuracağız. Yakında bir basın toplantısı yapacağım, anti Fenerbahçe sistemi suni bir sistem. Bu işin içine Cumhurbaşkanımızı da soktular. Oradan başladığı iddia edilen Fenerbahçe'ye karşı bir operasyon yapıldı. Bunun sebebi tamamen art niyetli bir oluşumun, için işine Cumhurbaşkanımızı sokması ve her kesimde karşısına çıkması! %200 eminim Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe ile ilgili bir problemi yok." dedi.
"BUNUN ADI KUSURSUZ CİNAYET"
Cumhurbaşkanı ile Fenerbahçe'nin arasının kötü olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Cumhurbaşkanı spor aşığı, futbola düşkünlüğü var ve Fenerbahçeli! Yalan yanlış sözlerle belli kesimler etkileniyor ve sisteme sokuluyor. Hakem Fenerbahçe lehine hata yaptığında bir daha maç göremiyor! Bir daha yapıyor, 10 maç göremiyor! Fenerbahçe lehine olabilecek bir pozisyonda, kararını aleyhte vermez misin? Bunun adı kusursuz cinayet!" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAYLILAR BİLE İSYAN ETTİ"
Derbideki hakem yönetimine değinen Ilıcalı, "Galatasaray-Fenerbahçe maçında hiçbir Galatasaraylı hakemin yönetiminden memnun olmadı! Galatasaraylı dostlarım isyan etti! Türk futbol tarihinde böyle katliam görmedim! Öyle bir atıyorsun ki adamı, VAR devreye giremiyor. Bu ne vicdansız karttır!" sözlerini sarf etti.
Kulüp için çok sıkı çalışacağını söyleyen Ilıcalı, "Her şeyimi koymak için buradayım! İletişimle bunu çözeceğiz. TFF ile ilişkileri düzelteceğiz." dedi.
"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI'NA GİDİP ANLATACAĞIM"
Gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ankara ile Fenerbahçe'nin arası kötü havaları yaratılıyor! Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'nı bilgilendireceğim! Dönem dönem kendisiyle konuşuyorum ve Fenerbahçe ile ilgili negatif bir şey yok! Geçen konuştuğumuzda, Kadın Voleybol Takımı'nın maçını anlattı, ben izlememişim. Spora böyle düşkün, Fenerbahçe ile ne düşmanlığı olsun? Bunlar şehir efsaneleri, hikayeler anlatılıyor. Ne gücüm varsa, ne ilişkim ve bağlantım varsa; hepsini kullanacağım bir şekilde. En güvendiğim şey taraftarın, bana olan sevgisi. Jose Mourinho'nun imza töreninde adımı bağırdılar, tüylerim diken diken oldu. Biz bu güçle bunu yapacağız, Fenerbahçelilerin gücüyle yapacağız." ifadelerini kullandı.
"ALİ KOÇ ÖYLE DÜŞÜNSE ATLAR TEKNESİNE, BIRAKIR BAŞKANLIĞI"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz aylarda kullandığı bir cümle için konuşan Acun Ilıcalı, "Ali Koç'un "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" lafı bir isyan cümlesi. Başkanımızın yapılan haksızlıklardan geldiği isyan seviyesi! 'Lanet olsun, böyle şey olur mu?' tepkisinin başka bir hali. Zaten böyle olduğunu düşünse atlar teknesine uzanır ve başkanlığı bırakır. Böyle bir şey olmadığına göre bu gerçek mi, isyan mı? İnsanların anlaması lazım." dedi.
"FENERBAHÇE İLE HİÇBİR DERDİ YOK"
TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe'nin ilişkisi hakkında konuşan Ilıcalı, "Önümüzdeki sezon adil bir lig olacak. Suni bir ortam yaratıldı. Bu suni ortamın üzerinden gelecek bir takım kuracağız. Yakında bir basın toplantısı yapacağım, anti Fenerbahçe sistemi suni bir sistem. Bu işin içine Cumhurbaşkanımızı da soktular. Oradan başladığı iddia edilen Fenerbahçe'ye karşı bir operasyon yapıldı. Bunun sebebi tamamen art niyetli bir oluşumun, için işine Cumhurbaşkanımızı sokması ve her kesimde karşısına çıkması! %200 eminim Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe ile ilgili bir problemi yok." dedi.
"BUNUN ADI KUSURSUZ CİNAYET"
Cumhurbaşkanı ile Fenerbahçe'nin arasının kötü olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Cumhurbaşkanı spor aşığı, futbola düşkünlüğü var ve Fenerbahçeli! Yalan yanlış sözlerle belli kesimler etkileniyor ve sisteme sokuluyor. Hakem Fenerbahçe lehine hata yaptığında bir daha maç göremiyor! Bir daha yapıyor, 10 maç göremiyor! Fenerbahçe lehine olabilecek bir pozisyonda, kararını aleyhte vermez misin? Bunun adı kusursuz cinayet!" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAYLILAR BİLE İSYAN ETTİ"
Derbideki hakem yönetimine değinen Ilıcalı, "Galatasaray-Fenerbahçe maçında hiçbir Galatasaraylı hakemin yönetiminden memnun olmadı! Galatasaraylı dostlarım isyan etti! Türk futbol tarihinde böyle katliam görmedim! Öyle bir atıyorsun ki adamı, VAR devreye giremiyor. Bu ne vicdansız karttır!" sözlerini sarf etti.
Kulüp için çok sıkı çalışacağını söyleyen Ilıcalı, "Her şeyimi koymak için buradayım! İletişimle bunu çözeceğiz. TFF ile ilişkileri düzelteceğiz." dedi.
"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI'NA GİDİP ANLATACAĞIM"
Gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ankara ile Fenerbahçe'nin arası kötü havaları yaratılıyor! Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'nı bilgilendireceğim! Dönem dönem kendisiyle konuşuyorum ve Fenerbahçe ile ilgili negatif bir şey yok! Geçen konuştuğumuzda, Kadın Voleybol Takımı'nın maçını anlattı, ben izlememişim. Spora böyle düşkün, Fenerbahçe ile ne düşmanlığı olsun? Bunlar şehir efsaneleri, hikayeler anlatılıyor. Ne gücüm varsa, ne ilişkim ve bağlantım varsa; hepsini kullanacağım bir şekilde. En güvendiğim şey taraftarın, bana olan sevgisi. Jose Mourinho'nun imza töreninde adımı bağırdılar, tüylerim diken diken oldu. Biz bu güçle bunu yapacağız, Fenerbahçelilerin gücüyle yapacağız." ifadelerini kullandı.
"ALİ KOÇ ÖYLE DÜŞÜNSE ATLAR TEKNESİNE, BIRAKIR BAŞKANLIĞI"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz aylarda kullandığı bir cümle için konuşan Acun Ilıcalı, "Ali Koç'un "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" lafı bir isyan cümlesi. Başkanımızın yapılan haksızlıklardan geldiği isyan seviyesi! 'Lanet olsun, böyle şey olur mu?' tepkisinin başka bir hali. Zaten böyle olduğunu düşünse atlar teknesine uzanır ve başkanlığı bırakır. Böyle bir şey olmadığına göre bu gerçek mi, isyan mı? İnsanların anlaması lazım." dedi.
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