Altekma, Hüseyin Şahin'le yeniden anlaştı

Efeler Ligi'ne geri dönen Altekma, Hüseyin Şahin'le yeniden anlaşma sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altekma, Hüseyin Şahin'le yeniden anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2024 14:11
Efeler Ligi'ne 1 yıl aradan sonra geri dönen Altekma iç transferde kaptan Hüseyin Şahin'le yeniden anlaştı.

Son 4 sezonda İzmir ekibi için ter döken 26 yaşındaki tecrübeli libero kontratını uzattı.

Hüseyin'in çok çalışkan ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Kaptanımızla yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Hüseyin'in liderlik özelliği ve takıma örnek davranışları, başarılı sporculuk kariyeriyle güzel bir bütünlük oluşturuyor. Yeni sezonda kaptanımızdan yine beklentimiz büyük olacak. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery