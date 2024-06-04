Altekma, Hüseyin Şahin'le yeniden anlaştı

Efeler Ligi'ne 1 yıl aradan sonra geri dönen Altekma iç transferde kaptan Hüseyin Şahin'le yeniden anlaştı.



Son 4 sezonda İzmir ekibi için ter döken 26 yaşındaki tecrübeli libero kontratını uzattı.



Hüseyin'in çok çalışkan ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Kaptanımızla yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Hüseyin'in liderlik özelliği ve takıma örnek davranışları, başarılı sporculuk kariyeriyle güzel bir bütünlük oluşturuyor. Yeni sezonda kaptanımızdan yine beklentimiz büyük olacak. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz" dedi.





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