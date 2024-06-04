Tigres, Vincent Aboubakar için geliyor

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Vincent Aboubakar'a, Meksika ekiplerinden Tigres talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tigres, Vincent Aboubakar için geliyor
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04 Haziran 2024 15:03
Son güncelleme 04 Haziran 2024 15:07
Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları sürerken ve takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

MEKSİKA DEVİ PEŞİNDE

Bola'da yer alan habere göre Meksika ekiplerinden Tigres, Vincent Aboubakar için harekete geçti.

Haberin detaylarında Tigres yönetiminin, 32 yaşındaki Kamerunlu golcüyle ve menajeriyle kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği söylendi.

34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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