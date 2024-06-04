Napoli, Sanchez'den vazgeçmiyor

Galatasaray transfer haberleri: İtalyan ekibi Napoli'nin, Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e olan ilgisi devam ediyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Napoli, Sanchez'den vazgeçmiyor
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04 Haziran 2024 08:17
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez için İtalya'dan Napoli'nin transfer ısrarı devam ediyor.

İtalyan ekibinin 12 milyon euro teklif etmesine karşın, Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euronun altına inmeyi kesinlikle düşünmediği belirtildi.

Galatasaray'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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