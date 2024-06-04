Milli güreşçiler, Macaristan'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler, olimpiyatlar öncesi Macaristan'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 6-9 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de yapılacak Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'na katılacak.
Serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde düzenlenecek sıralama serisi turnuvasında 10 milli sporcu mindere çıkacak.
Organizasyona katılacak milli güreşçiler şunlar:
- Serbest stil
97 kilo: İbrahim Çiftçi
- Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
65 kilo: Nesrin Baş
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
- Grekoromen stil
63 kilo: Enes Başar
77 kilo: Burhan Akbudak
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Ali Cengiz
130 kilo: Rıza Kayaalp
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 6-9 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de yapılacak Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'na katılacak.
Serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde düzenlenecek sıralama serisi turnuvasında 10 milli sporcu mindere çıkacak.
Organizasyona katılacak milli güreşçiler şunlar:
- Serbest stil
97 kilo: İbrahim Çiftçi
- Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
65 kilo: Nesrin Baş
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
- Grekoromen stil
63 kilo: Enes Başar
77 kilo: Burhan Akbudak
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Ali Cengiz
130 kilo: Rıza Kayaalp
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