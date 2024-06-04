Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, geçmişte forma giydiği Boston Celtics'in taraftarlarıyla zamanında yaşadığı saha içi münakaşalardan "gurur duymadığını" söyledi.



Irving, 2022 playoffları sırasında Brooklyn Nets'in bir üyesiyken taraftarlara orta parmağını gösterdiği için 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığı olay da dahil olmak üzere, Celtics taraftarlarıyla daha önceki etkileşimlerinden pek gurur duymadığını açıkladı:



"Playofflarda oynadığımızda herkes benim iki elimle orta parmak gösterdiğime ve biraz da olsa kendimi kaybettiğime şahit olmuştu. Bu benim kişiliğimi ve üst düzeyde rekabet etmeyi ne kadar sevdiğimi pek iyi şekilde yansıtan bir hareket değildi. Ayrıca insanlar size ne söylerse söylesin, bu tür bir ortamda duygularınızı kontrol etmenin ne kadar önemli olduğuna dair gelecek nesile aktarılabilecekler açısından da iyi bir örnek olmamıştı."



Irving, Boston'dan Brooklyn'e gitmek üzere ayrıldığından beri, TD Garden'a her ziyaretinde Celtics taraftarlarının nefretiyle karşılaşıyordu.



All-Star oyuncu, Nets'in 2021'de Celtics'e karşı oynadığı playoff serisinin 4. maçı sonrası Boston'ın parkedeki takım logosunu çiğnediğinde de birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bundan kısa bir süre sonra, soyunma odasına giden Irving'e bir taraftar su şişesi fırlatmıştı.



"ÇOĞUNLUKLA KEYİF ALDIM"



Bunlara rağmen Irving, Dallas Mavericks'teki liderlik rolüne kendisini hazırlayan Celtics'teki iki yıllık dönemini sevgiyle andığını belirtti:



"Hayatımın çoğunlukla keyif aldığım bir dönemiydi. Bazı özel şeyler yapmak adına elimizde harika bir fırsat vardı, ancak benim kişisel sebeplerimden dolayı bunu başaramamıştık.



Boston'da öğrendiğim en önemli şey, sadece duygularımı kontrol etmek değil, etrafımda kendi hedefleri olan genç adamların olduğu bir takıma liderlik edebilmek gibi günlük hayatta olup bitenleri yürütebilmek ve öncelikle büyük resme nasıl bakabileceğimi öğrenmekti."



Irving, 2024 playofflarında 17 maçta 22,8 sayı, 5,2 asist ve 3,9 ribaund ortalamalarına sahip.





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