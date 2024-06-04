Tire 2021 FK'de 3 anlaşma birden!

TFF 3'üncü Lig'e yükseldikten sonra teknik direktör İbrahim Yıldırım'la sözleşme yenileyen Tire 2021 FK, iç transferde 3 önemli oyuncuyla yeniden anlaştı.
Tire, takım kaptanı İlhan Aslanoğlu, Bölgesel Amatör Lig'de 25 golle gol kralı olup şampiyonluğa büyük katkı yapan forvet Murat Elkatmış, sol bek Umut Can Çoban'la yeni sezon öncesi profesyonel sözleşme imzaladı.
Tire, takım kaptanı İlhan Aslanoğlu, Bölgesel Amatör Lig'de 25 golle gol kralı olup şampiyonluğa büyük katkı yapan forvet Murat Elkatmış, sol bek Umut Can Çoban'la yeni sezon öncesi profesyonel sözleşme imzaladı.
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