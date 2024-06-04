Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı!

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ı bir kez daha canlı yayına davet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı!
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04 Haziran 2024 15:12
Son güncelleme 04 Haziran 2024 15:13
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etti.

İşte Ali Koç'un açıklaması:

"Sayın Aziz Yıldırım'ı şahsıma yönelttiği iddialarına ilişkin istediği bir TV kanalında yüz yüze konuşmaya muhtelif defalar davet etmiş ve bu adımı Fenerbahçe Demokrasisi ve kongre üyelerimizin sağlıklı karar verebilmesi adına çok kıymetli bulduğumu ifade etmiştim.

Ne yazık ki bu çağrım Sayın Aziz Yıldırım tarafından bugüne kadar olumlu karşılık bulmamıştır. Çağrımı gerçekleştirdiğim günden bu yana, seçim sürecine ilişkin açıklama ve akla hayale sığmayacak, hayal ürünü bile denemeyecek şekildeki garip iddialar camiamızı daha da fazla rahatsız edecek seviyelere ulaşmıştır.

Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum.

Bir taraftan birlik ve beraberlik çağrıları yaparken, diğer yandan da camiamızı derinden ayrıştıracak söylemlerde bulunan Sayın Aziz Yıldırım'ın, mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum."

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