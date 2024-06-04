Fenerbahçe'de hazırlıkların başlama tarihi belli oldu

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmalarının başlayacağı tarih de belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de hazırlıkların başlama tarihi belli oldu
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04 Haziran 2024 09:57
Fenerbahçe'de Jose Mourinho heyecanı yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, yeni sezona büyük bir umutla bakarken takımın toplanacağı tarih de merak konusu olmuştu.

TARİH NETLEŞTİ

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi çalışma takvimi netleşmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, 26 Haziran'da Samandıra'da toplanarak çalışmalara başlayacak. EURO 2024'te mücadele edecek olan futbolcular ise daha sonra takıma katılacak.

İlk etap çalışmaları İstanbul'da olacak. Mourinho'nun talebine göre daha sonra Düzce'deki Topuk Tesisleri'nde kamp yapılabilir. Fenerbahçe, Devler Ligi'ndeki ilk eleme maçına 23-24 Temmuz'da, rövanşa ise 30-31 Temmuz'da çıkacak.

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