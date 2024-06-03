Haber Tarihi: 03 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 14:53

DOAŞ hisse neden düştü, düşüyor? 2024

Doğuş Otomotiv (DOAS) hissesi sert düştü. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bugün temettü verecek olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) fiyat düzeltmesine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, DOAŞ hisse neden düşüyor, düştü?

DOAŞ hisse neden düştü, düşüyor? 2024
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Borsa İstanbul'un açıklamasına göre 19 Nisan Cuma günü yatırımcılarına hisse başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü verecek olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) fiyat düzeltmesi şu şekilde oldu;

DOAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 40,9090909 TL Teorik Fiyat: 347,841 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

19 Nisan Cuma günü yatırımcılarına hisse başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü verecek olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hisse senedi fiyatı, verilecek brüt temettü oranında düşürülecek. Doğuş Otomotiv hisseleri için, 19 Nisan 2024 tarihli seansa, 18 Nisan kapanış fiyatına göre 40.9090909 TL düşük bir teorik fiyat ile başlayacak. DOAS teorik fiyatının 347.84 TL olması bekleniyor. DOAS temettüleri için nakit ödemeler T+2 gününde gerçekleşeceğinden ve 23 Nisan resmi tatili sebebiyle 24 Nisan 2024 Çarşamba günü hesaplarda olacak.

DOAŞ hisse neden düşüyor, düştü? 

DOAS hisse senedinin değerindeki düşüş, şirketin bu kararının ardından gerçekleşti. Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, 19 Nisan tarihinde hisse başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü verilmesi planlanan DOAS hisse senedinin fiyatı düzeltilmiş oldu. Bu düzeltme sonrasında, 19 Nisan 2024 tarihli seansın açılışında DOAS hisse senedinin teorik fiyatı, 18 Nisan kapanış fiyatına göre 40.9090909 TL düşüş gösterdi.

Temettü dağıtımı, şirketin elde ettiği karın bir kısmının hissedarlara dağıtılması anlamına gelirken, bu durumda şirketin sermayesinde azalma meydana gelir. Temettü dağıtımının ardından hissedarlar kar payından faydalanırken, şirketin sermayesindeki azalma hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir.





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