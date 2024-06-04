23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa'da finalde

23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa'da finalde
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04 Haziran 2024 13:44
Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takımı, finale çıktı.

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda Antalya Spor Salonu'nda 1 Haziran'da başlayan şampiyona, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Begüm Alkaya'dan kurulu Kadın Kılıç Milli Takımı, Fransa'yı 45-43 yenerek adını finale yazdırdı.

23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde saat 16.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

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