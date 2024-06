İstanbul'a Yakın Tatil Yerleri - En İyi Tatil Yerlleri 2024

İstanbul'da yaşayanların sürekli maruz kaldığı yoğun trafik, kalabalık, gürültü ve hava kirliliği stresi ve tatil ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Herkes 2 günlük tatil için nereye gidilir araştırması yaparak karmaşadan kısa süre de olsa uzaklaşmaya çalışıyor. 2 gün de olsa İstanbul'dan uzaklaşmak isteyenleri İstanbul'a yakın saklı cennetler bekliyor dersek yalan olmaz. İstanbul'a en fazla 2-2,5 saat uzaklıkta olan bu doğa harikası yerlerde ister deniz tatili yapabilir ve güneşin keyfini çıkarabilir isterseniz yürüyüş parkurlarında vakit geçirebilirsiniz. Amacınız sadece doğanın içinde huzur bulmak ve yeşilin tadını çıkarmaksa sizin için hazırladığımız uzun listede hayalinizdeki tatil destinasyonları da mevcut.



Hafta sonu tatili için romantik planlarınız varsa sevgiliyle iki günlük gidilecek yerler araştırıyorsanız en uygun tatil yerlerini sizler için bir araya getirdik. Hem tek başına tatil yapmak isteyenlere uygun hem de çocuklu ailelerin güzel vakit geçirebileceği yakın yerleri bu listede bulabilirsiniz. Hafta sonu tatil yapılacak 20 yer!,



Kocaeli



İki günlük tatil önerileri listesinin en başında Kocaeli iline bağlı bölgeler bulunuyor. İstanbul'a 1,5 saat uzaklıkta olan Kocaeli her ne kadar fabrika bölgeleri diye hatırlansa da aslında oldukça güzel saklı cennetleri içerisinde gizlemeyi başarıyor. Kocaeli'de hafta sonunu geçirebileceğiniz ve gitmişken gezebileceğiniz tam 10 destinasyon var. Özellikle çocukların keyifli vakit geçirebileceği Ormanya kalplerimizde masal diyarı olarak yer almayı başardı.



Ormanya Doğal Yaşam Parkı



İzmir Kocaeli arasında kalan bu doğa harikası yer, özellikle çocukların enerjilerini atmaları, sakinleşmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için inanılmaz güzel bir yer! Ormanya'da hayvanları doğal yaşam alanlarında gözlemlemek ve atlara binmek mümkün. Ormanya deyince akla ilk gelen ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören Hobit evlerine giriş yapılamadığı ve konaklama için kullanılmadığını da belirtmek isteriz. Dilerseniz piknik yapabileceğiniz mesire alanları da var. Piknik dışında yemek yiyip soluklanabileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz restoran ve kafe de bulunuyor.



Gölcük Nüzhetiye Şelalesi



Yeşile ve akarsulara hasret kalan İstanbullular için Nüzhetiye Şelalesi mutlaka görülmesi gereken İstanbul'a yakın yerlerden. İstanbul'dan yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta kalan Gölcük'e 19 km mesafede bulunuyor. Yol üzerindeki Nüzhetiye Şelalesi tabelaları da size yol gösterecektir. Burası aslında çocuklu ailelerin çok tercih edeceği bir rota olmayabilir. Şelalede serin suya girmek isterseniz mayonuzu yanınıza almayı unutmayın! Ayrıca Nüzhetiye yürüyüş parkurunda yeşilin her tonunu görmeye de hazır olun.



Kerpe



Karadeniz kıyılarında böyle bir mavilik nasıl olur? dedirten Kerpe, hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyenlerin mutlaka gitmesi gereken mavi bayraklı plajlardan. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe'nin yeşili ayrı güzel mavisi ayrı Gezilecek ve görülecek de birÇok noktası var. Kartal Kayalıklarında da güneş batışını izlemeyi unutmayın deriz.



Kefken



İstanbul'a bu kadar yakın olan bir yere nasıl daha önce gelmemiş olurum diye düşündüren, mavi bayraklı plajıyla hayranlık uyandıran, etrafındaki gezilecek pek çok noktasıyla dolu dolu vakit geçirebileceğiniz Kocaeli'nin güzel ilçesi Kefken, hafta sonu tatili için değerlendirilebilecek en güzel destinasyonların başında geliyor. Kefken'e gittiğinizde mutlaka Pembe Kayalarını, Sarısu, Cebeci ve Kapri plajlarını, Acarlar Longozunu, Yeşil Koy ve Kumcağız Halk Plajını kesinlikle görmeniz ve denizinde serinlemeniz gerekiyor. Kefken'de bulunan doğa içindeki güzel restoranlarda sabah kahvaltı yapmak da oldukça keyifli.



Kocaeli Yaylaları



Karadeniz ikliminin hâkim olduğu Kocaeli yaylaları uçsuz bucaksız çam ormanlarıyla adeta küçük bir Karadeniz turunu anımsatıyor. Başiskale bölgesinde İnönü, Menekşe, Kaya Üstü yaylaları ve Serindere Kanyonu bulunuyor. Maşukiye tarafında ise Kuzu yaylası ve Kirazdere yaylası bulunuyor. Özellikle sonbahar mevsiminde ormanlarda yeşil, kızıl ve sarı tonları bir arada görmek mümkün. Yaylalarda irili ufaklı dağ ahşap dağ evleri de var. Tamamen doğanın hüküm sürdüğü Kocaeli yaylaları hafta sonu tatili için tercih edilebilecek en rotalardan.



Maşukiye



Kocaeli'nin en meşhur bölgesi deyince akla şüphesiz ki Maşukiye bölgesi geliyor. Bölgeye yakınlığıyla tercih edilen bir diğer nokta ise Sapanca Gölü ve çevresi. Maşukiye hem otel çeşitliliği hem de restoranlar açısından oldukça zengin. Yaz kış tercih edilebilen bölgede isterseniz Kartepe'de kayak yapabilirsiniz isterseniz Sapanca gölü kıyısında kendinizi tabiatın içine bırakabilirsiniz. Maşukiye'nin bir diğer meşhur yönü ise alabalıkları. Aygır deresi ve çevresinde alabalık tesislerinde güzel bir balık ziyafeti de çekebilirsiniz. Eğer yaz aylarının başlarında Maşukiye'ye gitme kararı aldıysanız kiraz bahçelerini gezmeyi de ihmal etmeyin.



Kartepe Kayak Merkezi



Kış aylarının vazgeçilmezi İstanbul'a en yakın kayak merkezi Kartepe, Kocaeli'de bulunuyor. İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzakta. Özellikle sömestre dönemlerinde oldukça kalabalık. Sakinliği sevenlerdenseniz okulların tatile girmediği dönemlerde Kartepe'ye gitmeyi tercih edebilirsiniz. Zirveye çıkış toplamda 20 dakika sürüyor ve tuzlama çalışmaları çok iyi yapıldığı için herhangi bir yol problemiyle karşılaşılmıyor. Kayak yapmanın yanında ata binmeyi de deneyimlemek isterseniz Uzuntarla bölgesine de gidebilirsiniz. Kartepe her ne kadar kış ayalarıyla özleştirilse de aslında temmuz ayında bile düzenlenen yaz şenlikleriyle her mevsim gidilebilecek bir rota.



Ayazma Ilıcası



Ayazma Ilıcası diğer bir adıyla Yazlık ılıcası Başiskale bölgesinde bulunuyor. Roma döneminde dahi sağlık merkezi olarak kullanılan Ayazma Ilıcası, Kocaeli'nin yazlık bölgesi olduğu için zaman içinde Yazlık Ilıcası olarak anılmaya başlanmış. Yapılan tahlillerde pek çok hastalığa da şifa verdiği tespit edilmiş. Bugün Kocaeli'nin tek sağlık merkezi olan Yazlık Ilıcasına Kocaeli'ye kadar gelmişken mutlaka uğrayın deriz.



Ballıkayalar



Gebze sanayi bölgesinin hemen yanı başında bulunan bu saklı cennet aslında herkesi şaşkına çeviriyor. Sanayi bacalarının arkasında bu kadar güzel bir tabiat parkı alanının bulunması ve tertemiz kalması oldukça sevindirici. Ballıkayalar ismi rivayet edilene göre bölgede yaban arılarının çok fazla olması ve kayalara, mağaralara kovan yapmalarıymış. Ancak günümüzde arılardan haberdar olan yok. Ballıkayalar tabiat parkında uzunca bir yürüyüş parkuru var. Bölgede kaya tırmanışı da yapılabiliyor. Ormanın içinde keyifli vakit geçirmek ve biraz adrenalin yaşamak isterseniz Ballıkayalar Tabiat Parkını tercih edebilirsiniz.



Sardala Koyu



Kocaeli'nin Kandıra bölgesinde bulunan Sardala Koyu, Kandıra kadar kalabalık olmayan ve daha az ziyaretçi alan bir bölge. Sardala koyunun sakinliği de sanki Karadeniz sularında değil de Ege'de bir koyda yüzüyormuş hissi uyandırıyor. Sardala koyunun hemen arkasındaki orman içerisinde 1 km kadar yürüdüğünüzde içi deniz suyuyla dolmuş olan doğal bir havuzla karşılaşıyorsunuz; Cennet Havuzu Sardala Koyu'na gittiyseniz 1 km kadar yürümekten çekinmeyin ve bu doğal havuzu mutlaka görün.



Bursa



İstanbul'un yanı başındaki tarihi şehir Bursa, hızlı feribotlar ve yapılan Osmangazi Köprüsüyle artık İstanbul'dan sadece 1 saat uzaklıkta. Bursa'da gezilik görülebilecek o kadar çok yer var ki Bursa Merkez, Trilye, Misli Köyü, Cumalıkızık, Mudanya, Gölyazı ve Uludağ Busa'da gezilecek başlıca yerlerden.



Bursa Merkez



Bursa Merkez, tarihi dokusu, çarşıları ve muhteşem döner kokusuyla hafta sonu vakit ayırılması gereken bir destinasyon. Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı'dan Bursa'ya özgü ipekli kumaşlardan yapılmış tekstil ürünleri ve havlular alabilir, tarihi bölgede gezinti yapabilirsiniz. En meşhur han olan Koza Han'da havlu ve ev tekstili ürünleri bulmanız da mümkün. Bursa Merkez'de Ulu Camii, Yeşil Camii ve türbeleri, Emirsultan Camii, Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin en güzel örnekleri arasında. Bursa Merkez'e gelmişken Bursa Arkeoloji müzesini ve Karagöz Müzesini de görmeyi ihmal etmeyin.



Trilye



Trilye aslında eski bir Rum köyü. 2-3 katlı ahşap evleri, restore edilmiş ya da edilmemiş yapılarıyla içinizi biraz burkan biraz da istemsizce huzur bulduran bir yer. Bahar döneminde gidildiğinde oldukça keyifli bir yer. Bölge halkı geçimini balıkçılık ve zeytincilikten sağlıyor. Bu nedenle Trilye'de zeytin ürünleri ve balık restoranları mevcut. İstanbul'dan 2 saat uzaklıkta olan Trilye'ye sabah kahvaltısına giderek güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Trilye'den Bursa Merkez'e yarım saat içerisinde ulaşmak da mümkün. Trilye'de Taş Mektebi, Aziz Vasil Kilisesi'ni, Dündar Evi'ni, Kemerli Kiliseyi ve Avlulu Hamamı mutlaka ziyaret edin.



Mudanya



İstanbul'dan arabalı feribotlar ile yaklaşık 1 saat içerinde Mudanya'ya ulaşılabiliyor. Mudanya sahilinde dizilmiş sıra sıra balıkçılarıyla ve gezilecek tarihi yerleriyle oldukça keyifli bir yer. Mudanya'da denize girmek de mümkün. Kumyaka, Eğerce, Burgaz Altınkum Plajı, Eşkel Plajı ve Coşkuz Öz plajı denize girmeyi özleyen İstanbullular için keyifli vakit geçirebilecekleri plajlar. Mudanya'ya gitmişken mutlaka tarih kitaplarında okuduğumuz Mudanya Anlaşması'nın yapıldığı Mütareke Evini ziyaret edin.



Gölyazı



Dizi ve film sektörünün sıklıkla tercih ettiği Gölyazı, sakin atmosferi, huzur dolu manzarasıyla hafta sonu kahvaltıları ve keyif kahveleri için değerlendirilebilecek bir yer. Ulubat Gölü üzerinde bulunan bu adacık aslında köprüyle ana karaya bağlanmış. Eski bir Rum balıkçı köyü olan Gölyazı bugün herkesin hayranlıkla manzara izlediği bir bölge oldu. Akşam saatlerinde Gölyazı'ya yolunuz düşerse mutlaka Zambak Tepesi'nden güneşin batışını mutlaka seyredin.



Misi Köyü



Tarihi dönemlerde üzüm bağlarıyla meşhur olan bölge bugün hala şarabı ve üzüm pekmeziyle ziyaretçilerinden tam puan almayı başarıyor. Bursa Merkez'e 12 km uzaklıkta olan köy 90'lı yıllardan bu yana sit alanı olarak koruma altında. Eski adıyla Misi olan köy bugün Gümüştepe Mahallesi olarak geçiyor. Navigasyon işaretlemelerinde de Gümüştepe Mahallesi olarak işaretlemesi gerekiyor. Misi Köyü'nden mutlaka ipekböcekçiliğiyle ilgili hediyelik eşyalar almayı unutmayın! Zira hepsi birbirinden güzel ve orijinal.



Uludağ



Hafta sonu İstanbul'dan gidilecek yerler listesinin yıllardır değişmeyen bölgesi Uludağ, özellikle kış tatili döneminde tercih edilse de yaz kış gidilebilecek güzel destinasyonlardan biri. Uludağ, gerek kayak merkezi ile gerekse bungalov tarzı ahşap konaklama seçenekleri ile romantik tatiller için de oldukça uygun. Kış ayları yaz aylarına göre elbette daha kalabalık ama kayak pist alanları o kadar büyük ve gelişmiş ki zorluk yaşamadan keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Uludağ'da akşam partilerine katılmayı da ihmal etmeyin.



Trakya



İstanbul'dan 2 saat içinde gidilebilecek bir diğer bölge de Trakya. Kendine özgü doğası, sıcak kanlı insanları, yer yer oldukça güzel denizi ile hafta sonlarını değerlendirebileceğiniz güzel bir rota. Trakya deyince akla Edirne, Saroz Körfezi, İğneada, Şarköy, Hoşköy, Kıyıköy, Tekirdağ ve Kumbağ mutlaka gelimedi. 2 günlük tatil rotası içerisinde bunların pek çoğunu gezmeniz de mümkün.



Tekirdağ



İstanbul'dan trafiksiz bir saatte çıkıldığında en fazla 2 saat sonra Tekirdağ Merkez bölgesinde olabiliyorsunuz. Şarköy ve Kumbağ Tekirdağ merkeze 40 dakika uzaklıkta bulunuyor. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan bölgede denize girmek de mümkün. Şarköy ve Kumbağ bağları ve şaraplarıyla meşhur. Şarköy'e gitmişken yöreye özgü üzümlerden yapılan şarapları tatmayı ihmal etmeyin. Şarköy'ün yanında bulunan Hoşköy de sakinliği ve salaşlığı sevenlerin hoşuna gidebilecek bir bölge. Yine Şarköy'ün bir beldesi olan Mürefte, zeytin yetiştiriciliği ve güzel doğasıyla meşhur. Oldukça temiz ve sakin bir denizi var. Uçmakdere de Tekirdağ'ın son yıllardaki popüler ilçelerinden biri. Bölgede pek çok spor faaliyeti yapılabiliyor.



Edirne



Edirne tarihi dokusu, Saroz Körfezi koyları, tabiat harikası mesire yerleri ve lezzetli mutfağı ile yılın her döneminde gidilebilecek Trakya'nın en güzel rotalarından biri. Edirne Merkez'de tarih meraklıları için kültürel geziler yapılabilecek pek çok mimari yapı var. Bunlar arasında en meşhuru elbette Selimiye Camii ve Kapalı Çarşı. Selimiye Camii'ni gezdikten sonra çarşı içerisinde meşhur Edirne tava ciğeri yapan restoranlardan birinde mutlaka mola vermenizi ve Trakya'nın meşhur yaprak ciğerini yemenizi tavsiye ederiz. Çarşı içinde bulunan Keçecizade'den yakınlarınıza badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi almanızı da önerebiliriz. Çarşı içinden ilerleyerek tarihi iki köprüyü geçerek Meriç Nehri kıyısındaki mekanlarda kahve içebilirsiniz. Yalnız nehir kenarında çokça sivrisinek bulunduğunu söylemeliyiz. Edirne'nin sahil hattını ise kendi kendini temizleme özelliğine sahip dünyadaki birkaç yerden biri olan Saroz Körfezi oluşturuyor. Körfezin bir kısmı Çanakkale'ye bağlıyken bir kısmı da Edirne'ye bağlı. Erikli, Kayıp Cennet, İbrice Koyu, Yayla Sahili Edirne'ye yakın sahil hattını oluşturuyor.



Kırklareli



Trakya'nın saklı cenneti Kırklareli, tabiatın içerisinde huzurlu 2 gün geçirmek isteyenlerin tekrar tekrar gitmek isteyecekleri bir yer. Her ne kadar Trakya bölgesine bağlı olsa da denizi Karadeniz. Tüm koylar ve plajlar ormanla iç içe. Denizi de sanki Karadeniz değil de Ege Kırklareli deyince akla gelen İğneada bungalov yapılı konaklama merkezleri, doğaya uyumlu yetişkin parkurları ve şahane deniziyle hafta sonunu değerlendirebileceğiniz tabiat harikası rotalardan. İğneada dışında kesinlikle gitmeniz gereken bir diğer rotalar ise Kıyıköy, Beğendik Plajı ve Kastros Plajı. Sakin koyları gezmek isterseniz Selvez, Poliçe ve Panayır İskelesi koylarını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.



Çanakkale



Kuzey Ege'nin Kaz Dağları eteklerinde boy gösterdiği şehri Çanakkale, İstanbul'a 3 saat uzaklıkta konumlanıyor. Hafta sonunu Ege esintisiyle geçirmek isteyenler elbette rotalarını Çanakkale'ye bağlı cennet beldelere çeviriyor. Çanakkale'de gidilecek, görülecek o kadar güzel yer var ki hangi birini söylesek bir diğer eksik kalacaktır. Bozcaada, Assos, Gökçeada, Geyikli, Küçükkuyu, Yeşilyurt Köyü mutlaka gitmeniz gereken yerlerden. Biz Bozcaada, Gökçeada ve Assos bölgesine ayrı ayrı iki gün ayırmanızı tavsiye ederiz. Küçükkuyu, Yeşilyurt Köyü birbirine oldukça yakın bu nedenle bu iki beldeyi bir hafta sonu tatilinde değerlendirebilirsiniz.



Bozcaada



Türk ve Rumların bir zamanlar birlikte yaşadığı bu ada doğası, muhteşem koyları ve serin deniz sularıyla hafta sonunu unutulmaz kılacak yerlerden. Bozcaada'ya Geyikli üzerinden arabalı feribotla geçiliyor. Ada'da gezilecek yerlerin başında Meryem Ana Kilisesi, Bozcaada Kalesi ve Rum Mahallesi geliyor. Ünlü pastanelerinden kurabiye yemeyi ve adaya özgü lezzetlerin tadına bakmayı ihmal etmeyin. Bozcaada üzüm bağları ve şarabıyla da dillere pelesenk olmuş. Adada çokça şarap evi bulunuyor. Şarap evlerinde tadım yapmanız da mümkün. Akşam yemeklerini adanın eşsiz mezelerinin sunulduğu meyhanelerden birinde yemeniz Bozcaada'nın o güzel atmosferini hafızalarınıza kazıyacaktır. Adada bulunan tüm koylara gitmek isterseniz en az 4 günlük bir tatil yapmanız gerekir ama Ayazma, Habbele, Beylik ve Akvaryum koyuna gitmenizi önerebiliriz.



Assos



Kuzey Ege'nin kısa süreli tatiller için sıkça tercih edilen bölgesi Assos, konaklama seçenekleri açısından oldukça zengin. Tüm gün deniz ve kitap tatili yapıp huzurla şehrime dönmek istiyorum diyorsanız Assos'u eminiz ki çok seveceksiniz. Assos ufak bir belde olmasına karşı antik kenti ve tarihi yapılarıyla da oldukça zengin. Assos'ta Behramkale mevkiine gitmenizi ve Kadırga, Sokakağzı, Sivrice Koylarında denize girmenizi tavsiye ederiz.



Gökçeada



Türkiye'nin en Batı noktası Gökçeada bir diğer adıyla İmroz, Bozcaada'ya göre çok daha sakin ama bir o kadar güzel bir destinasyon. Balıkçıları, meyhaneleri, eski Rum evleri, güzel mimarisi ve butik otelleri ile keyifli bir hafta sonu geçirmek için ideal noktalardan biri. Gökçeada Tuz Gölü de ziyaretçiler tarafından büyük beğeni toplayan alanlarından biri. Gökçeada'da denize girmeden elbette olmaz. Gizli Liman, Yuvalı, Laz ve Aydıncık koyları Gökçeada'da denize girilecek en güzel yerler.



İstanbul'a Bağlı Gezilecek Yerler



İstanbul'a bağlı ancak şehrin kalabalığından ve şehirleşme yapılarından uzakta, kendini saklamayı başarmış, İstanbulluların temiz hava alabileceği ve denize girebileceği ilçeler var. Hafta sonu İstanbul'dan kaçış için tercih edilen bu bölgelerin başında Şile ve Ağva geliyor. Artık bu bölgelerde konaklama seçenekleri de oldukça gelişmiş. İstanbul'un Karadeniz kıyılarında bulunan Şile ve Ağva aslında dokusu bozulmamış balıkçı köyleri. Hafta sonu gezi ve dinlenme planı yapıyorsanız ve İstanbul'dan ayrılmak istemiyorsanız Şile ve Ağva iyi birer seçenek olacaktır. İstanbul' bağlı hafta sonu tatili yapılacak diğer bölgeler ise Riva, Poyrazköy, Kumburgaz ve Kilyos olarak listelenebilir.

