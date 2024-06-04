ChatGPT neden çalışmıyor? ChatGPT çöktü mü? 2024

Bugün sizlerle birlikte ChatGPT'nin neden açılmadığını ve bu durumu nasıl düzeltebileceğinizi paylaşacağım. ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka tabanlı sohbet botudur ve bazen teknik sorunlar nedeniyle erişilemez olabilir. İşte ChatGPT neden çalışmıyor düzeltmenin dört yolu.

Yüksek trafik: Aynı zamanda, çok fazla ChatGPT kullanıcısı bu yazılıma erişir, bu nedenle çalışmayı durdurabilir.



ChatGPT Sunucusu sorunları: Ağır sunucu yükü nedeniyle ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için birçok kez çökebilir, ancak ChatGPT Plus kullanıcıları için iyi çalışır.



İnternet ile ilgili sorunlar: İnternet bağlantınız sabit değilse, bir sorun yaratabilir ve bu, chatgpt'nin açılmamasının bir nedenidir

Tarayıcı önbelleği: Bir süre tarayıcı hatalar nedeniyle bozuktur, bu nedenle bu sorunu çözmek için başka bir tarayıcı deneyin.



İşte ilk önce cihazınızda denemenizi önerdiğimiz birkaç basit püf noktası:

OpenAI Server durumunu kontrol edin ve bugün için kesinti süresi kaydını kontrol edin.



ChatGPT'yi çalıştırmak için farklı bir tarayıcı kullanın. Opera, Chrome, Firefox ve Edge ChatGPT'yi destekler.



Bunların hiçbiri yardımcı olmazsa, daha sonra listelenenlere gidin.

Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki üç nokta ikonuna tıklayın.



Açılan menüden "Daha fazla araç" seçeneğini ve ardından "Uzantılar" seçeneğini seçin.



Devre dışı bırakmak istediğiniz uzantıyı bulun ve yanındaki mavi "Açık/Kapalı" düğmesini tıklayın. Mavi ise uzantı etkindir, gri ise devre dışıdır.

İlk olarak, tarayıcı Ayarlar ınızı açın.

Sol panelde Gizlilik ve Güvenlik'i seçin ve Üçüncü Taraf Çerezleri'ni tıklayın.

Tüm site verilerini ve izinlerini göster'ü tıklayın.

Metin alanında openai.com arayın ve web sitesinin Sil simgesine tıklayın.

Yine, onay isteminde Temizle'yi tıklayın.

İşte bu kadar! Şimdi, tarayıcınızı yeniden başlatın ve ChatGPT'nin şimdi PC'nizde çalışmaya başlayıp başlamadığını kontrol edin.

OpenAI'nin hizmet durumunu kontrol etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

OpenAI'nin hizmet durumu sayfasına gidin.



Sayfadaki bilgileri kontrol edin. Sunucunun durumu ve var olan hizmetlerin (API, ChatGPT, Labs, Playground vb.) durumları burada listelenmiştir.



"Operational" durumundaki hizmetler aktif ve çalışır durumdadır. Herhangi bir kesinti durumunda, genellikle burada belirtilir.

Sayfanın alt kısmında, geçmişte yaşanan önemli olaylar ve kesintiler hakkında bilgi bulabilirsiniz.