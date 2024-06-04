Furkan Haltalı, Karşıyaka'dan ayrıldı

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off yarı finalinde Anadolu Efes'e elenerek sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka'da pivot Furkan Haltalı takımdan ayrıldı.
Milli basketbolcu Bahçeşehir Koleji'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karşıyaka'ya Anadolu Efes'ten gelen 22 yaşında, 2.06 boyundaki Furkan bu sezon ligde 6.1 sayı, 3.8 ribaund, 0.7 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 6.1 sayı, 3.8 ribaund, 0.7 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı.
Milli basketbolcu Bahçeşehir Koleji'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karşıyaka'ya Anadolu Efes'ten gelen 22 yaşında, 2.06 boyundaki Furkan bu sezon ligde 6.1 sayı, 3.8 ribaund, 0.7 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 6.1 sayı, 3.8 ribaund, 0.7 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı.
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