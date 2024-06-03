Haziran Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında genellikle iki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısında iç ve dış siyasetin yanı sıra ekonomi gündemine dair birçok konu ele alınıyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısında 9'uncu Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili, emekli ikramiyesi gibi bir çok konunun değerlendirilmesi bekleniyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinenin göreve başlamasının birinci yıl dönümü olduğunu belirterek, salı günkü Kabine Toplantısı'nda son bir yılda Türkiye'ye kazandırdıkları hizmetleri özetin özeti şeklinde milletle paylaşacaklarını söyledi.



Buna göre; Kabine toplantısı 4 Haziran Salı günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLMASI BEKLENİYOR?



Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündeminde Türkiye'nin iç ve dış siyasi politikası ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.



Toplantının gündem konuları arasında 9. Yargı Paketi maddeleri ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da bekleniyor.

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