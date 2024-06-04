Manisa BŞB'de Hakan Demir'e sitemli veda

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a veda eden Antrenör Hakan Demir'e, yönetimden sitemli veda geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BŞB'de Hakan Demir'e sitemli veda
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04 Haziran 2024 14:41
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki sezon Avrupa'ya taşıyıp bu yıl ilk kez Play-Off oynattığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'a veda eden Antrenör Hakan Demir, yönetime sitemli açıklama yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başkanlığı devralan Emre Hasgör, yeni sezon öncesi bütçeyi 4'te 1 oranına düşüreceklerini söyleyip, "Basketbol takımına 7.5 milyon Dolar harcanmış, elde sadece basketbol topu var" açıklamasını yaparken, Hakan Demir veda mesajında Hasgör'e göndermede bulundu.

Hakan Demir, veda mesajında, "Kimine göre geriye iki top kaldığı yerde; bize göre harika hatıralar, üzüntüdeki ve sevinçteki birliktelikler, alkışlar ve başarılar kaldı… Bir kez daha veda ederken sana sevgili Manisa… Hiç pes etme…" dedi.

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