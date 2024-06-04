Sebastian Szymanski'den transfer ve Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, transferi ve Jose Mourinho'nun gelişi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski'den transfer ve Mourinho açıklaması
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04 Haziran 2024 12:41
Son güncelleme 04 Haziran 2024 12:44
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncularından Sebastian Szymanski, EURO2024 öncesi Polonya Milli Takım kampında sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"99 PUAN ALDIK, ŞAMPİYON OLAMADIK!"

Kaçan şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Polonyalı yıldız "Bu sezon başarılı sayılabilir ama şampiyonluğu alamadık. Tarihte ilk defa 99 puan aldık fakat, şampiyonluğu kazanamadık. Sezonun tam anlamıyla başarılı olmadığını hissedebildiğimiz tek nokta bu. Her şeyi yaptık ama maalesef olmadı." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO SONRASI ZALEWSKI İLE KONUŞTUM"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili sorulara yanıt veren Sebastian Szymanski "The Special One. Futbolda çok büyük bir figür. Onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Beraber çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından bunu saklamıyorum, Nicola Zalewski (Roma'nın sol beki) ile transferi konuştum. Bize transfer olması için ikna etmeye çalışıyorum (Gülerek)." dedi.

"MOURINHO İLE İYİ ANLAŞIRIZ!"

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın Türkiye'de iz bırakacağını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu "Jose Mourinho'nun Türk futboluna uyum sağlayacağını ve hak ettiği değeri bulacağını düşünüyorum. Orada çok fazla tutku var; o bunu seviyor. İşbirliğimizin iyi olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sebastian Szymanski "Şu anda geleceğimin nasıl olacağını söyleyemem. Benim odak noktam milli takım. Böyle bir sezondan sonra ve böyle büyük bir insanın kulübe gelmesinden sonra Fenerbahçe'de kalırsam hiçbir şey kaybetmem. Göreceğiz, her şey olabilir. Hiçbir şeyden asla emin olamazsınız." açıklamasını yaptı.

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