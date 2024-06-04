Beşiktaş'ta Ante Rebic krizi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecekler kadar gidecekler için de yoğun mesai harcanıyor.
2.5 MİLYON KAZANIYOR
Siyah-beyazlılar performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ante Rebic'in maile yükünden kurtulmak istiyor. Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcu 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.
Takımda kalmak isteyen ve fesih görüşmelerine sıcak bakmayan Rebic ile Samet Aybaba arasında bir görüşme daha gerçekleşecek.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
2.5 MİLYON KAZANIYOR
Siyah-beyazlılar performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ante Rebic'in maile yükünden kurtulmak istiyor. Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcu 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.
Takımda kalmak isteyen ve fesih görüşmelerine sıcak bakmayan Rebic ile Samet Aybaba arasında bir görüşme daha gerçekleşecek.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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