Beşiktaş'ta Ante Rebic krizi

Beşiktaş geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Ante Rebic ile yollarını ayırmaya uğraşıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ante Rebic krizi
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04 Haziran 2024 09:20
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecekler kadar gidecekler için de yoğun mesai harcanıyor.

2.5 MİLYON KAZANIYOR

Siyah-beyazlılar performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ante Rebic'in maile yükünden kurtulmak istiyor. Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcu 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.

Takımda kalmak isteyen ve fesih görüşmelerine sıcak bakmayan Rebic ile Samet Aybaba arasında bir görüşme daha gerçekleşecek.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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